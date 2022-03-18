"Вот бы путина застрелили в прямом эфире": украинцы шутят над проколом росТВ

В сети шутят над оборванным видео с путиным

В пятницу, 18 марта, президент российской федерации выступил на концерте "Крымская весна" в Лужниках по случаю аннексии Крыма в 2014 году, однако по неизвестным причинам трансляция внезапно была прервана и вместо нее включили концерт Олега Газманова.

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На кадрах видео кровавый лидер начинает рассказывать о том, что "дата начала спецоперации в Украине случайно совпала с днем рождения одного из выдающихся военных командиров", но трансляцию его обращения внезапно заменяют выступлением российского певца Газманова, исполняющего песню "Вперед россия".

Выступление путина

В соцсетях пользователи на ситуацию реагируют саркастически и делятся своими "железобетонными версиями", почему "путлер обрывался", мол, выступление не является прямой трансляцией и было записано заранее.

Есть и такие, кто еще раз желает российскому лидеру смерти и подчеркивает, что было бы очень круто и эффектно, если бы он застрелился в прямом эфире.

Реакция пользователей сети

В свою очередь выступление лидера россии успел прокомментировать и известный украинский журналист Денис Казанский, проведший аналогию с элементарной невозможностью россиян наладить прямую трансляцию с президентом и желанием производить аналоги сверхсовременных самолетов и автомобилей на территории российской федерации:

"Попробовал посмотреть выступление путина, но не смог – с трансляцией что-то наладили, она прервалась, половину выступления просто не показали. Говорят, даже по российскому телевизору было тоже самое. И эти люди, которые даже своего фюрера не могут нормально показать по телевизору, рассказывают, что сами будут производить аналоги западных самолетов и автомобилей.", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии уже успели придумать оправдание, почему трансляция с Путиным прервалась и заявили, что выступление президента России неожиданно остановилось из-за технического сбоя на сервере.