За інформацією журналістів, чверть офшорів контролюється путіним або його оточенням.

Палац кривавого диктатора володимира путіна в Геленджику та його схильність до дорогих речей іноземних брендів – це лише мала частина багатств, які пов’язують із російським президентом.

У спеціальному матеріалі CNN повідомляється, що у багатьох людей, пов’язаних з путіним за його правління різко покращився добробут. Наприклад, у жінки, яка вважається його колишньою коханкою, — квартира в Монако та компанія.

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Мережа таких компаній, які часто називають підставними, приховує реальні статки, як і офшорні банки. Як повідомляють журналісти, десята частина світового ВВП перебуває у офшорах. При цьому у Росії ситуація інша. Згідно з даними за 2015 рік у Росії офшорних активів налічувалося 60% ВВП. На думку експертів, чверть цих "темних грошей" контролює путін і його наближені олігархи.

Згідно з наявними даними, ці гроші використовувалися для втручання у вибори у 2016 році в США та становлять "серйозну загрозу національній безпеці".

Через те, що гроші "в тіні", запроваджувати санкції непросто, немає паперового сліду, коли правоохоронці намагаються простежити за фінансами. Важко пов’язати низку підставних компаній із фізичними особами. У США та Великобританії можуть діяти анонімні компанії і через складні корпоративні структури та багаторічну роботу західних компаній на російських олігархів обчислити реальних власників та контролюючих майже неможливо.

Як раніше писав "Телеграф", напередодні путін намагався виступити перед росіянами в Лужниках, але виступ освистали, а російський лідер із третьої спроби почав нормально говорити.