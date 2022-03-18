путін прийшов на "шабаш" у Москві у куртці за півтора мільйона

Цей бренд користується особливою любов’ю путіна.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор Володимир Путін виступив перед росіянами в італійській куртці.

Про це повідомляє "Українська правда" на своєму telegram-каналі.

Президент росії, виступ якого по телевізору незрозумілим чином зірвався, вийшов перед народом у куртці італійського бренду Loro Piano. Її вартість оцінюється в 1,5 млн рублів (понад 400 тисяч гривень), що більше ніж 100 мінімальних зарплат росіян.

"Путін звернувся до росіян у куртці від італійського бренду Loro Piano за півтора мільйона рублів. Якщо наступного року путін і вийде в куртці за 1,5 мільйона рублів, це буде бушлат від Сиктивкар-текстиль, який коштує стільки ж через шалену інфляцію ", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, в мережі висміяли виступ путіна, який був раптово перерваний на росТВ. Крім того, пропагандисти облажалися і під час промови представника міністерства закордонних справ рф Марії Захарової. Також користувачі інтернету розкритикували появу російських спортсменів на мітингу.