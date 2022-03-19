Стало известно о подлом ударе оккупантов по украинским бойцам

Операция по спасению украинских воинов все еще продолжается

В Николаевской области российские оккупанты подло нанесли ракетный удар по спящим украинским военным.

Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией

Об этом сообщил глава николаевской ОГА Виталий Ким.

"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом говорить, так как жду официальных данных от ВСУ", — рассказал он.

По словам главы ОГА, в целом ситуация в области спокойная. Украинские военные отодвигают противника на линии фронта. Испуганные россияне в панике стреляют по селам.

"Комментировать тоже сильно не хочу, потому что тактика с людскими потерями — не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Орки — это катастрофа! Выезжают, стреляют по селам перепуганные. Из автомата расстреляли гуся", — добавил Ким.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия готовит провокацию в Черном море. Российские оккупанты дезинформируют иностранные судна о том, что в Черном море якобы дрейфуют украинские мины, которые "оторвались" из-за штормовой погоды.