Посол Беларуси после выезда из Украины сделал тревожное заявление

Белорусские дипломаты в полном составе уехали из Украины.

В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину посол Беларуси Игорь Сокол, которому дали "30 сребреников" на границе, заявил, что все дипломаты этого государства покинули Украину. Некоторые видят в этом сигнал к возможному нападению армии александра лукашенко на нашу страну.

Об выезд сообщил Игорь Сокол, передает "Политика Страны" на своем telegram-канале.

По информации источника, из Украины выехали все 11 сотрудников белорусского посольства. Последний дипломат оказался в Беларуси утром в субботу. Выезд дипломатов является тревожным звоночком, ведь перед началом полномасштабного вторжения рф дипломаты этой страны покинули Украину заранее, 23 февраля. На следующий день началась война.

"Мы въехали 18 марта в 13:30 на пункт пропуска. Я выехал в 20:00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 9:00", — заявил Сокол.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Напоминаю забывчивым о единственном требовании путина по Украине Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк напомнил украинцам, что у кровавого диктатора владимира путина лишь одна цель — уничтожить Украину.

Добавим, что непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко заявлял, что Беларусь никогда не будет воевать с Украиной, при этом российские самолеты используют воздушное пространство РБ для нанесения ударов по нашей стране.

Отметим, россия с помощью провокаций хочет втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Ранее сообщалось, что 19 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кровавым диктатором владимиром путиным. В Турции рассказали, что путин выдвинул 4 условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.