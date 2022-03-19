Укр

Послу Беларуси, который покидает Украину, вручили символ предательства (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Посол Беларуси получил от украинского пограничника "30 сребреников" Новость обновлена 19 марта 2022, 12:25
Посол Беларуси получил от украинского пограничника "30 сребреников"

Украинский пограничник бросил мешочек с деньгами белорусскому послу за предательство Украины

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который ранее написал беларусам эмоциональное письмо, через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

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Соответсвующее видео опубликовал Сергей Дейнеко в Facebook

Так, на кадрах можно увидеть, как подполковник ГПСУ встретился с послом Беларуси в Украине Игорем Соколом и попытался вручить ему мешочек с монетами. По его словам, это были "30 сребреников", которые Дейнеко поручил передать ему за "удар ножом в спину Украины".

Сокол не стал брать монеты, заявив, что "это приказ для вас, но не для меня". Тогда украинский пограничник просто бросил мешочек с деньгами в него. Посол отвернулся и быстро ушел.

"С презрением", – сказал ему в след украинский пограничник.

Напомним, что первая попытка спровоцировать Беларусь на наступление на Украину была зафиксирована 11 марта. Российская авиация, как и сообщал Министр обороны Украины Алексей Резников, совершила атаку на населенный пункт в Беларуси с территории Украины. Однако Минобороны Беларуси прикинулось, что никаких обстрелов не было — эту информацию назвали фейком, несмотря на наличие видео, а также показания местных жителей. Это вполне объяснимо тем, что власти Беларуси боятся воевать с украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лукашенко стал объектом насмешек из-за нелепого выпада в адрес Украины.

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