"Азов" погулял по тылам врага под Мариуполем: результаты радуют

Полк "Азов" продолжает отправлять оккупантов на тот свет

На 24-й день противостояния украинского государства агрессорам из россии бойцы отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" провели очередную успешную спецоперацию. Наши защитники провели рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, во время которого им удалось ликвидировать несколько складов россиян с боеприпасами, офицерский состав оккупантов и целый взвод вражеской пехоты.

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Указанную информацию в субботу, 19 марта, обнародовали в Telegram-канале "Азов-Мариуполь".

Кроме этого украинские бойцы поделились очередными достижениями и отметили, что, согласно предварительным сведениям, были полностью уничтожены один танк российских нацистов, два БТРа, а также несколько грузовых автомобилей оккупантов.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается!", — отмечают "азовцы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским защитникам, продолжающим очищать украинскую землю от оккупантов из российской федерации, удалось уничтожить еще одного высокопоставленного российского военного — генерал-майора.