Война в Украине будет стоить россиянам миллиарды долларов

Работу в российской федерации на 24-й день войны в Украине наконец-то прекращает сразу несколько нефтесервисных гигантов. Так, кровавого диктатора Владимира Путина покидают с "рублем" компании Halliburton и Schlumberger.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб фирм, пишет "Телеграф".

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По информации от Halliburton, их предприятие остановило поставки запчастей и любой продукции в Россию еще несколько недель назад. Теперь же компания собирается придерживаться и других санкций, которые будут запрещать работу отдельных государственных клиентов из России.

"Война в Украине причиняет нам глубокую боль. У нас есть сотрудники как в Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону", — отметил глава Halliburton Джефф Миллер.

Эта нефтесервисная компания является носителем уникальных технологий. Из Америки по всему миру она поставляет оборудование, используемое в добыче нефти и создании нефтепродуктов. Отметим, что в Украину Halliburton зашла в 2019-м — бурила боковые стволы скважин из недействующего фонда "Укргаздобыча".

В России же фирма сотрудничала со всеми крупными фирмами — и "Газпромом", и "Роснефтью", и "ЛУКОЙлом" и т.д.

Он отметил, что с начала войны компания уделяла первоочередное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций.

Инвестиции в РФ решила остановить и другая крупная нефтесервисная фирма Schlumberger. Отныне россия не получит от нее новых инвестиций, а какие-либо новейшие технологии и разработки остановлены для использования на российских предприятиях.

Приятным приложением еще и стало то, что об остановке сотрудничества с РФ сообщили и в компании Bosch. Это произошло после того, как СМИ обнародовали информацию о вероятном использовании продукции или запчастей этой марки в войне против Украины.

Отметим, что отдельные европейские страны уже начали "дерусификацию" собственной экономики, чтобы уберечься от российских продуктов на рынке и не зависеть от путинской власти.

Между тем, в ООН опасаются, что война, которую россия начала против Украины, может привести к глобальному голоду.