Укр

путин получил серьезный удар по важнейшей отрасли российской экономики

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1667
Большие нефтегазовые магнаты покидают РФ Новость обновлена 19 марта 2022, 09:56
Большие нефтегазовые магнаты покидают РФ

Война в Украине будет стоить россиянам миллиарды долларов

Работу в российской федерации на 24-й день войны в Украине наконец-то прекращает сразу несколько нефтесервисных гигантов. Так, кровавого диктатора Владимира Путина покидают с "рублем" компании Halliburton и Schlumberger.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб фирм, пишет "Телеграф".

Проверенные новости о войне с россией и не только ищите в нашем Telegram

По информации от Halliburton, их предприятие остановило поставки запчастей и любой продукции в Россию еще несколько недель назад. Теперь же компания собирается придерживаться и других санкций, которые будут запрещать работу отдельных государственных клиентов из России.

"Война в Украине причиняет нам глубокую боль. У нас есть сотрудники как в Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону", — отметил глава Halliburton Джефф Миллер.

Эта нефтесервисная компания является носителем уникальных технологий. Из Америки по всему миру она поставляет оборудование, используемое в добыче нефти и создании нефтепродуктов. Отметим, что в Украину Halliburton зашла в 2019-м — бурила боковые стволы скважин из недействующего фонда "Укргаздобыча".

В России же фирма сотрудничала со всеми крупными фирмами — и "Газпромом", и "Роснефтью", и "ЛУКОЙлом" и т.д.

Он отметил, что с начала войны компания уделяла первоочередное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций.

Инвестиции в РФ решила остановить и другая крупная нефтесервисная фирма Schlumberger. Отныне россия не получит от нее новых инвестиций, а какие-либо новейшие технологии и разработки остановлены для использования на российских предприятиях.

Приятным приложением еще и стало то, что об остановке сотрудничества с РФ сообщили и в компании Bosch. Это произошло после того, как СМИ обнародовали информацию о вероятном использовании продукции или запчастей этой марки в войне против Украины.

Отметим, что отдельные европейские страны уже начали "дерусификацию" собственной экономики, чтобы уберечься от российских продуктов на рынке и не зависеть от путинской власти.

Между тем, в ООН опасаются, что война, которую россия начала против Украины, может привести к глобальному голоду.

Теги:
#Украина #Россия #Нефть #Санкции #Война
Военные рф
Украина
Убитых россиян все больше: новые цифры потерь оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военные рф
Убитых россиян все больше: новые цифры потерь оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
В Альянсе следят за ситуацией
В Израиле не исключают, что Украину могут принять в НАТО, но не сразу
Дата публикации
Категория
Утро в Киеве 19 марта
Киев в дыму: что происходит в городе и как защититься от загрязненного воздуха
Дата публикации
Категория
Сергей Гайдай не сильно рассчитывает на переговоры с рф
Переговоры не помогут: в Украине назвали единственный способ закончить войну с россией
Дата публикации
Категория
ВСУ держат оборону на всех фронтах
Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной