Премьер Польши объявил о создании "антипутинского щита" для дерусификации экономики
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 337
Польша будет бороться с экономической турбулентностью, к которой привела война россии с Украиной
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о запуске программы "Антипутинский щит", направленной на дерусификацию экономики Польши.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Об этом сообщил на своей странице в Facebook.
"Война россии с Украиной влечет за собой огромную экономическую турбулентность во всем мире. Для борьбы с ней мы решили ввести "Антипутинский щит", — сообщил Моравецкий.
Как пояснил Моравецкий, целью программы является:
- продолжение борьбы с инфляцией,
- поддержка создания рабочих мест, защита компаний, ранее работавших на российском рынке,
- дерусификация польской и европейской экономики,
- энергетическая диверсификация,
- предотвращение повышения цен на пищевые продукты,
- поддержка фермеров в сельскохозяйственном производстве и субсидии на удобрения.
По словам Моравецкого, "Антипутинский щит" является преемником программ "Антикризисный щит" и "Антиинфляционный щит", доказавших свою эффективность в борьбе с последствиями пандемии.
По словам Моравецкого, теперь осталось лишь получить одобрение Еврокомиссии и тогда Польша немедленно внедрит эти решения.
"У нас нет влияния на все. путин непредсказуем, но благодаря последовательной реализации нашей программы "Антипутинский щит" мы сделаем все возможное, чтобы защитить Польшу и наших союзников от угроз будущего", — отметил премьер Польши.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит беспрецедентную финансовую помощь от ЕС в размере 300 миллионов евро.
- Дата публикации
-
- Категория
-