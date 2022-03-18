Премьер Польши объявил о создании "антипутинского щита" для дерусификации экономики

Польша будет бороться с экономической турбулентностью, к которой привела война россии с Украиной

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о запуске программы "Антипутинский щит", направленной на дерусификацию экономики Польши.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

"Война россии с Украиной влечет за собой огромную экономическую турбулентность во всем мире. Для борьбы с ней мы решили ввести "Антипутинский щит", — сообщил Моравецкий.

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Как пояснил Моравецкий, целью программы является:

продолжение борьбы с инфляцией,

поддержка создания рабочих мест, защита компаний, ранее работавших на российском рынке,

дерусификация польской и европейской экономики,

энергетическая диверсификация,

предотвращение повышения цен на пищевые продукты,

поддержка фермеров в сельскохозяйственном производстве и субсидии на удобрения.

По словам Моравецкого, "Антипутинский щит" является преемником программ "Антикризисный щит" и "Антиинфляционный щит", доказавших свою эффективность в борьбе с последствиями пандемии.

По словам Моравецкого, теперь осталось лишь получить одобрение Еврокомиссии и тогда Польша немедленно внедрит эти решения.

"У нас нет влияния на все. путин непредсказуем, но благодаря последовательной реализации нашей программы "Антипутинский щит" мы сделаем все возможное, чтобы защитить Польшу и наших союзников от угроз будущего", — отметил премьер Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит беспрецедентную финансовую помощь от ЕС в размере 300 миллионов евро.