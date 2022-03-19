Укр

НАТО договорилось о системе ПВО для Украины, однако есть условие

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Систему С-300 сможет передать Украине Словакия Новость обновлена 19 марта 2022, 03:16
Систему С-300 сможет передать Украине Словакия

Поставка комплекса С-300 в Украину зависит от Германии и Нидерландов.

Украина по просьбе НАТО получит систему противовоздушной обороны С-300 от Словакии, однако только после того, как Германия и Нидерланды отправят словакам американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

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Германия и Нидерланды должны разместить комплексы Patriot в Словакии до середины апреля.

"Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной", — говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов

В Словакии днем ранее заявили, что отдадут Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получат ей замену. С таким заявлением выступил министр обороны Ярослав Надь.

Напомним, что глава МИД россии Сергей Лавров уже успел пригрозить международному сообществу, заявив, что советские и российские системы ПВО не могут быть переданы в третьи страны. В противном случае Россия пообещала расстреливать все грузы с западным оружием, которые будут завозиться на территорию Украины.

Справка: С-300 – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1979 году. Предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Комплекс способен уничтожать ракетные цели, сопровождая одновременно 6 объектов и запуская по ним 12 ракет.

ЗРК С-300ПТ. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
ЗРК С-300ПТ. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

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#Украина #НАТО #Россия #Война
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