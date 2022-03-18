Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть погибшие: видео момента
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Оккупанты подло обстреливают жилые районы
Утром в пятницу, 18 марта, вслед за Львовом, Киевом и Харьковом, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, вследствие чего погибло два человека, и еще шестеро пострадали.
Фото и видео с места событий опубликовал глава местной областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает "Телеграф".
Судя по таймингу на видео момента удара, обстрел произошел около 9 утра. Пострадали административное здание и один жилой дом.
К сожалению, уже известно о минимум двух погибших и шестерых пострадавших, — на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
"Русские не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают низко обстреливать гражданских. Будет наказание!", — обещает Кириленко.
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Как сообщал "Телеграф", украинское утро 18 марта началось с ракетного обстрела Львова, — там разрушили здания авиаремонтного завода неподалеку от аэропорта.
После сбили ракету над Киевом, и ее обломки упали на жилой дом, вследствие чего один человек погиб, еще около 20-ти пострадали.
При обстреле Харькова задели здание высшего учебного заведения и два жилых дома, — погиб один человек, еще 11 пострадали, и один остался под завалами.
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