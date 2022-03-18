Укр

Русские обстреляли вуз и жилые дома в Харькове, есть жертва и много пострадавших (видео, фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
378
Спасатели ликвидируют последствия новой атаки Новость обновлена 18 марта 2022, 10:58
Спасатели ликвидируют последствия новой атаки

Под завалами находится минимум один человек

Утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты обстреляли не только Киев и Львов, но и Харьков, — вследствие этого погиб минимум один человек, еще 11 пострадали.

Фото и видео с места событий показали в управлении ГСЧС, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что обстрел произошел около 08:40 и российские военные попали в шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения и два соседних жилых дома.

Вследствие инцидента погиб минимум один человек, еще 11 пострадали, и еще один мирный житель находится под завалами.

Самые свежие и честные новости, — только на нашем канале в Телеграм

Пожары в жилых домах ликвидированы.

Спасатели показали фото и видео с места событий:

Здание вуза не выдержало атаки
Здание вуза не выдержало атаки
Пострадали и ближайшие жилые дома
Пострадали и ближайшие жилые дома

Как сообщал "Телеграф", сегодня россияне мощно ударили в районе львовского аэропорта и разрушили авиаремонтный завод.

Кроме этого запустили ракету по Киеву, осколки которой упали на жилой дом в Подольском районе, — тоже не обошлось без жертв.

Теги:
#Харьков
Прицельное попадание во российскую вражескую технику
Украина
Вражеский истребитель СУ-34 был сбит "Стингером" под Киевом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Прицельное попадание во российскую вражескую технику
Вражеский истребитель СУ-34 был сбит "Стингером" под Киевом
Дата публикации
Категория
Решение об этих изменениях будет вынесено в скором времени
Зеленский объявил о серьезных изменениях в экономике: что решили
Дата публикации
Категория
Тушение огня на Виноградаре заняло более часа
Новый обстрел Киева оказался смертельным: появилось видео последствий
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника россиян
россия потеряла более 14 тысяч своих солдат и офицеров: свежие данные Генштаба
Дата публикации
Категория
Оккупанты беспощадно бомбят мирные украинские города
Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает