Русские обстреляли вуз и жилые дома в Харькове, есть жертва и много пострадавших (видео, фото)

Под завалами находится минимум один человек

Утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты обстреляли не только Киев и Львов, но и Харьков, — вследствие этого погиб минимум один человек, еще 11 пострадали.

Фото и видео с места событий показали в управлении ГСЧС, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что обстрел произошел около 08:40 и российские военные попали в шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения и два соседних жилых дома.

Вследствие инцидента погиб минимум один человек, еще 11 пострадали, и еще один мирный житель находится под завалами.

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Пожары в жилых домах ликвидированы.

Спасатели показали фото и видео с места событий:

Здание вуза не выдержало атаки

Пострадали и ближайшие жилые дома

Как сообщал "Телеграф", сегодня россияне мощно ударили в районе львовского аэропорта и разрушили авиаремонтный завод.

Кроме этого запустили ракету по Киеву, осколки которой упали на жилой дом в Подольском районе, — тоже не обошлось без жертв.