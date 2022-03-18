Новый обстрел Киева оказался смертельным: появилось видео последствий

От огня спасли десятки человек, но не все

В результате обстрела Подольского района Киева утром 18 марта погиб минимум один человек, еще четверо пострадали.

Об этом отчитались в местном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

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Спасатели объяснили, что пожар возник около 8 утра вследствие падения осколков сбитой ракеты, и его ликвидировали уже в 9:14.

Горели дома с 1 по 3 этаж, на месте работали 47 спасателей и медики.

Эвакуировали около сотни человек, 12 людей спасли из огня. К сожалению, один житель дома погиб, а еще четверо были травмированы.

В ГСЧС Киева показали фото и видео тушения пожара:

Горели сразу три этажа

Один человек происшествие не пережил

Через час огонь полностью потушили

Как сообщал "Телеграф", за последние дни Киев уже множество раз подвергался обстрелам российских оккупантов, — были как прямые попадания в жилые дома, так и падения обломков сбитых ракет.

Утром 18 марта в обстрелах пострадали также Львов, Одесса, Запорожье, Харьков и Николаевская область.