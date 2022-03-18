Укр

Новый обстрел Киева оказался смертельным: появилось видео последствий

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Тушение огня на Виноградаре заняло более часа Новость обновлена 18 марта 2022, 09:34
Тушение огня на Виноградаре заняло более часа

От огня спасли десятки человек, но не все

В результате обстрела Подольского района Киева утром 18 марта погиб минимум один человек, еще четверо пострадали.

Об этом отчитались в местном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

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Спасатели объяснили, что пожар возник около 8 утра вследствие падения осколков сбитой ракеты, и его ликвидировали уже в 9:14.

Горели дома с 1 по 3 этаж, на месте работали 47 спасателей и медики.

Эвакуировали около сотни человек, 12 людей спасли из огня. К сожалению, один житель дома погиб, а еще четверо были травмированы.

В ГСЧС Киева показали фото и видео тушения пожара:

Горели сразу три этажа
Горели сразу три этажа
Один человек происшествие не пережил
Один человек происшествие не пережил
Через час огонь полностью потушили
Через час огонь полностью потушили

Как сообщал "Телеграф", за последние дни Киев уже множество раз подвергался обстрелам российских оккупантов, — были как прямые попадания в жилые дома, так и падения обломков сбитых ракет.

Утром 18 марта в обстрелах пострадали также Львов, Одесса, Запорожье, Харьков и Николаевская область.

Теги:
#Киев
Тушение огня на Виноградаре заняло более часа
Киев
Новый обстрел Киева оказался смертельным: появилось видео последствий
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