Новый обстрел Киева оказался смертельным: появилось видео последствий
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От огня спасли десятки человек, но не все
В результате обстрела Подольского района Киева утром 18 марта погиб минимум один человек, еще четверо пострадали.
Об этом отчитались в местном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".
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Спасатели объяснили, что пожар возник около 8 утра вследствие падения осколков сбитой ракеты, и его ликвидировали уже в 9:14.
Горели дома с 1 по 3 этаж, на месте работали 47 спасателей и медики.
Эвакуировали около сотни человек, 12 людей спасли из огня. К сожалению, один житель дома погиб, а еще четверо были травмированы.
В ГСЧС Киева показали фото и видео тушения пожара:
Как сообщал "Телеграф", за последние дни Киев уже множество раз подвергался обстрелам российских оккупантов, — были как прямые попадания в жилые дома, так и падения обломков сбитых ракет.
Утром 18 марта в обстрелах пострадали также Львов, Одесса, Запорожье, Харьков и Николаевская область.