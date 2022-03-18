Оккупанты ударили по жилым домам в Киеве: первые детали и фото

Российские военные обстреляли жилой квартал Киева.

В пятницу, 18 марта, после того, как российские оккупанты нанесли удар по Львову, они обстреляли жилой квартал Киева.

Об этом в Telegram-канале сообщает КГГА.

Известно, что взрывы прогремели около 8:00 утра в районе Виноградаря.

"Киев получил очередной удар от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе. На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", — сказано в сообщении.

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В соцсетях появились первые фото последствия обстрела. Видно, что район окутан черным дымом. Людей эвакуировали, работают спасательные службы.

Оккупанты нанесли удары утром 18 марта

Количество пострадавших уточняется

Напомним, что российские оккупанты каждый день наносят удары по Киеву. 17 марта силам ПВО удалось сбить ракету в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

15 марта в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе.