Зеленский в обращении к швейцарцам прошелся по Nestle

Многие мировые компании до сих пор не ушли с российского рынка

Во время обращения к парламенту Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский призвал замораживать активы российских чиновников, олигархов и других представителей российской федерации, чтобы скорее остановить войну на украинских территориях, а также раскритиковал популярную швейцарскую компанию, которая до сих пор работает на рынке в россии.

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Об этом в субботу, 19 марта, сообщает портал "Украина 24".

Во время своей речи глава государства подчеркнул необходимость арестовывать в Швейцарии недвижимость граждан, подлежащих санкциям, а также отдельно упомянул швейцарскую компанию "Nestle", которая до сих пор находится на российском рынке и ведет там успешную торговлю.

"Good Food – Good Life, – так звучит ее слоган. Это ваша компания, и даже сейчас, когда оттуда звучат угрозы другим странам Европы и ядерный шантаж – хочу, чтобы вы, швейцарцы, стали, как мы, украинцы – и мы не потеряли общего шанса вернуть мир, остановить любые войны в мире", — заявил украинский президент Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Зеленский жестко высказался в отношении нескольких западных брендов и компаний, которые, несмотря на преступную военную агрессию россии на украинских территориях, продолжают свою работу на российском рынке.