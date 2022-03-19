Украинские авиаторы ликвидировали еще 12 единиц авиатехники оккупантов: подробности

Армия оккупантов лишилась еще нескольких ценных единиц вооружения.

За 23 день противостояния российским оккупантам украинские воздушные силы вместе с сухопутными войсками ликвидировали 12 воздушных целей вражеской армии.

Об этом в ночь на субботу, 19 марта, отчиталось Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Так, в течение 18 марта украинские авиаторы уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов, а еще две цели ликвидировали Сухопутные войска Украины.

Среди ликвидированной авиатехники захватчиков:

2 самолета;

3 вертолета;

3 беспилотника;

4 крылатые ракеты.

Достижения украинских авиаторов за день

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала боевых действий российские оккупанты потеряли в Украине уже около 14,2 тысячи человек, 450 танков и тысячи единиц другой военной техники.

Вооруженные силы Украины дают врагу отпор практически по всем направлениям, в частности, согласно новым картам боевых действий, россияне терпят неудачи и в Николаевской области.

Ранее Пентагон назвал секрет успеха украинских военных — из 112 выстрелов защитников Украины 100 попадают точно в цель.