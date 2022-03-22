Где заканчивается россия – в Чернобаевке! В сети истерика из-за разгрома россиян под Херсоном восьмой раз подряд
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Чернобаевка – проклятое место для россиян.
Украинские военные на 28-й день войны в восьмой раз уничтожили технику российских оккупантов, которую они стягивают на аэродром в Чернобаевке Херсонской области. В сети мемов на эту тему сделали столько, что их можно собирать в отдельные сборники — украинцы падают со смеху от тупости оккупантов.
Как сообщило воздушное командование "Восток", технику в Чернобаевке украинская армия разбила около 14:00 22 марта.
Стоит отметить, что россияне на аэродроме в Чернобаевке хранили военную технику, которую ВСУ разбивали уже 7 раз подряд, однако это не заставило оккупантов сменить место дислокации.
Надежный источник новостей о войне
Пользователи сети сделали вывод, что российские оккупанты передумали воевать и именно по этой причине перевозят всю технику в Чернобаевку, чтобы ее сожгли украинские военные. Некоторые украинцы просто сделали запасы попкорна и ждут, когда выйдет восьмая серия о Чернобаевке и российской армии.
Еще один из мужчин предложил украинским властям ввести государственную награду село-герой и дать это звание Чернобаевке. Конечно, не обошлось без искренней похвалы воинам Вооруженных Сил Украины, которые "могут 8 раз подряд".
Однако не единственными комментариями сопровождают украинцы трагикомическую тему Чернобаевки. Пользователи сети создали множество мемов, которые точно поднимут настроение гражданам Украины и испортят его российским оккупантам (пока живым).
Напомним, что обсуждение постоянных попыток российских оккупантов атаковать село Чернобаевка в Херсонской области не утихает уже несколько дней. Как известно, 21 марта украинские военнослужащие в седьмой раз прекратили враждебные намерения и уничтожили прибывшие туда подразделения. Пользователи соцсетей, разумеется, не прошли мимо такого события и бурно отреагировали на него потоком фотожаб и мемов.