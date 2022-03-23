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Даша Астафьева со слезами на глазах рассказала о ситуации в Киеве: старички выбирают из кормушек крошки хлеба

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Даша Астафьева осталась в Киеве Новость обновлена 23 марта 2022, 10:59
Даша Астафьева осталась в Киеве

Даша Астафьева в рядах волонтеров помогает военнослужащим ВСУ

Украинская певица, которая осталась в Киеве и в рядах волонтеров помогает военнослужащим ВСУ, со слезами на глазах рассказала о происходящем в украинской столице, которую регулярно обстреливают российские оккупанты.

Украинская певица поговорила с журналисткой Натальей Влащенко.

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"Хочется заплакать, когда мы увиделись. Видишь людей из прошлой жизни, и невозможно сдержать эмоции, слезы. Конечно, сложно. Час от часу не легче", — сказала заплаканная Астафьева.

На вопрос ведущей, почему она не уехала из Киева, сказала, что просто не представляет, куда бы она поехала.

"А куда бы я поехала? Мне некуда ехать. Мой дом здесь, мои родные здесь. Я знаю, что по-любому должен кто-то оставаться. Не оставаться же трусам и предателям", — сказала Астафьева.

Певица по мере сил помогает военнослужащим ВСУ. Она рассказала, что в день чистит мешок картошки. Также она рассказала, что помогает деньгами пожилым людям в Киеве, поскольку им нечего есть и они вынуждены выбирать крошки хлеба из кормушек. На этих словах певица опять заплакала.

Как сообщал "Телеграф", ранее родной город отрекся от Ани Лорак, молчащей о войне в Украине.

Теги:
#Война #Астафьева
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