Укр

Украину не победить: в Ирпени под огнем бойцы запели народную песню (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ирпень сегодня Новость обновлена 24 марта 2022, 17:20
Ирпень сегодня

Пока рашисты удобряют украинскую землю, украинцы подкрепляют боевой дух народной культурой

Украина ведет войну с россией уже целый месяц. Пока российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь нашей страны, при этом терпят колоссальные потери среди личного состава, украинские бойцы на фронте поют народные песни, вдохновляясь украинской культурой.

Так, в Ирпене во время обстрела прозвучала украинская народная песня "Якби я мала крила орлині". Видео исполнения украинским бойцом поделились в Facebook.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Украинцев невозможно победить! Украинская народная песня звучит среди минометных обстрелов в Ирпене. Ну и мы споем с наших позиций и заиграем на всех наших инструментах и покажем что мы казацкого рода!", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что война россии против Украины показала не только несостоятельность рф как военного государства, но и привела страну-агрессора к провалу. Недавно в сети появился "Гимн настоящей россии", собранный из звуков войны.

Теги:
#Киевская область #Песни #Ирпень
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