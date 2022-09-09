"Вони бояться": зірка "Кухні", яка покинула росію, пояснила, чим відрізняються українці та росіяни

Українка Катерина Кузнєцова сказала, що на рівні ментальності росіянину чуже відчуття єдності

Українська актриса Катерина Кузнєцова, яка прожила в росії понад 10 років, але підтримала свій народ у боротьбі з російським окупантом, назвала різницю в менталітеті українців і росіян.

Зірка серіалу "Кухня" дала інтерв’ю російському виданню Meduza, в якому заявила, що в нинішній ситуації вона відчуває різницю і з білорусами, і з росіянами, і з грузинами, хоча народилася Кузнєцова 1987 року, коли був СРСР. Але пам’ятає себе актриса у той момент, коли всі країни вже відокремилися.

Кузнєцова на прикладі протестів розповіла, чим відрізняються українці та росіяни. За її словами, якщо українцеві щось не подобається, то він може вийти і сказати про це: "Якщо його не влаштовує президент, то він може вийти і сказати, як це було на Майдані. Тобто людей чують. Я була на цих Майданах – і це нереальне відчуття. Якщо ти ніколи не відчував себе патріотом чи не знаєш, що це таке, то перебувати в таких обставинах – до мурашок по шкірі. Сильне відчуття, коли ти розумієш, що ви, весь український народ, єдині".

У росії на рівні ментальності російській людині невідоме це відчуття, зазначає Кузнєцова. За її словами, є складнощі сприйняття.

"Перше — страх, тому що за це (участь у протестах — ред.) ти можеш отримати терміни. Є категорія людей, яка дивиться пропаганду і їх все влаштовує, адже їм здається, що на телебаченні так переконливо кажуть, що треба вірити. І третя категорія людей вдає, що вони ніяк не можуть вплинути на ситуацію. Вони вдають, що все просто нормально", — наголосила українська актриса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Світлана Лобода висловилася на тему мови російській журналістці. Артистка пояснила, чому не переходить з російської на українську.