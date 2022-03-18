У росії силовики вже "штормлять" українців: перевіряють телефони та фабрикують справи

В українців у росії вже почали проводити обшуки

Російські каральні органи в особі МВС та ФСБ вже почали проводити обшуки у громадян України, які переїхали жити в росію до початку повномасштабного військового вторгнення.

Про це повідомляє сайт правозахисників ОВД-Инфо.

"Силовики самі не розуміють, що вони мають з українцями робити. Комусь пропонують отримати громадянство росії за прискореною процедурою, а на когось фабрикують протоколи про дрібне хуліганство", — йдеться у повідомленні.

Одна з жінок, у якої проводили обшуки, розповіла, що поліцейські попередили її про те, що перевірятимуть телефон, а тому вона встигла все почистити. Під час обшуків силовики розпитували її про те, чи має вона заборонена література і "націоналістична символіка", до якої, як виявилося, належить і прапор України. Втім, за її словами, поліцейські самі зізналися, що не знають, що стосується забороненої літератури.

При цьому вони записали номер телефону та адресу проживання її матері в Україні.

Іншому ж українцю, студенту МФТІ, пощастило менше. Він після допиту до ФСБ намагався виїхати з країни, після чого його затримали, виписали протокол за дрібне хуліганство та відправили під арешт на п’ять діб.

"Одна із суддів, яка розглядала справи українців, вийшла та вибачилася перед нами. Сказала, що їх зобов’язали виносити такі рішення", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у росії міністр оборони сергій шойгу відправив запит до Мінкульту, щоб вилучити з ефіру місцевих каналів фільми, в яких знімався нинішній президент України Володимир Зеленський.