В россии силовики уже "штормят" украинцев: проверяют телефоны и фабрикуют дела
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У украинцев в россии уже начали проводить обыски
Российские карательные органы в лице МВД и ФСБ уже начали проводить обыски у граждан Украины, которые переехали жить в россию до начала полномасштабного военного вторжения.
Об этом информирует сайт правозащитников ОВД-Инфо.
"Силовики сами не понимают, что они должны с украинцами делать. Кому-то предлагают получить гражданство россии по ускоренной процедуре, а на кого-то фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве", — говорится в сообщении.
Одна из женщин, у которой проводили обыски рассказала, что полицейские предупредили ее о том, что будут проверять телефон, а потому она успела все почистить. Во время обысков силовики расспрашивали ее о том, имеется ли у нее запрещенная литература и "националистическая символика", к которой, как оказалось, относится и флаг Украины. Впрочем, по ее словам, полицейские сами признались, что не знают, что относится к запрещенной литературе.
При этом они записали номер телефона и адрес проживания ее матери в Украине.
Другому же украинцу, студенту МФТИ, повезло меньше. Он после допроса в ФСБ пытался уехать из страны, после чего его задержали, выписали протокол за мелкое хулиганство и отправили под арест на пять суток.
"Одна из судей, рассматривавшая дела украинцев, вышла и извинилась перед нами. Сказала, что их обязали выносить такие решения", — добавил он.
Как сообщалось ранее, в россии министр обороны сергей шойгу отправил запрос в Минкульт, чтобы изъять из эфира местных каналов фильмы, в которых снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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