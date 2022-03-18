В россии силовики уже "штормят" украинцев: проверяют телефоны и фабрикуют дела

У украинцев в россии уже начали проводить обыски

Российские карательные органы в лице МВД и ФСБ уже начали проводить обыски у граждан Украины, которые переехали жить в россию до начала полномасштабного военного вторжения.

Об этом информирует сайт правозащитников ОВД-Инфо.

"Силовики сами не понимают, что они должны с украинцами делать. Кому-то предлагают получить гражданство россии по ускоренной процедуре, а на кого-то фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве", — говорится в сообщении.

Одна из женщин, у которой проводили обыски рассказала, что полицейские предупредили ее о том, что будут проверять телефон, а потому она успела все почистить. Во время обысков силовики расспрашивали ее о том, имеется ли у нее запрещенная литература и "националистическая символика", к которой, как оказалось, относится и флаг Украины. Впрочем, по ее словам, полицейские сами признались, что не знают, что относится к запрещенной литературе.

При этом они записали номер телефона и адрес проживания ее матери в Украине.

Другому же украинцу, студенту МФТИ, повезло меньше. Он после допроса в ФСБ пытался уехать из страны, после чего его задержали, выписали протокол за мелкое хулиганство и отправили под арест на пять суток.

"Одна из судей, рассматривавшая дела украинцев, вышла и извинилась перед нами. Сказала, что их обязали выносить такие решения", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в россии министр обороны сергей шойгу отправил запрос в Минкульт, чтобы изъять из эфира местных каналов фильмы, в которых снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.