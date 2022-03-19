НАТО домовилось про систему ППО для України, однак є умова

Постачання комплексу С-300 в Україну залежить від Німеччини та Нідерландів.

Україна на прохання НАТО таки отримає систему протиповітряної оборони С-300 від Словаччини, однак тільки після того, як Німеччина та Нідерланди відправлять словакам американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів.

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Зазначається, що Німеччина та Нідерланди мають розмістити комплекси Patriot у Словаччині до середини квітня.

"Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною", — йдеться у повідомленні оборонного відомства Нідерландів.

Варто зазначити, що у Словаччині днем раніше заявили, що віддадуть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримають їй заміну. З такою заявою виступив міністр оборони Ярослав Надь.

Нагадаємо, що глава МЗС росії сергій лавров вже встиг пригрозити міжнародній спільноті, заявивши, що радянські та російські системи ПВО не можуть бути передані до третіх країн. В протилежному разі росія пообіцяла розстрілювати всі вантажі із західною зброєю, які будуть завозитися на територію України.

Довідка: С-300 – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії. Був прийнятий на озброєння в СРСР в 1979 р. Призначений для оборони великих промислових і адміністративних об’єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу супротивника. Комплекс здатний знищувати ракетні цілі, супроводжуючи одночасно 6 об'єктів та запускаючи по них 12 ракет.

ЗРК С-300ПТ. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.