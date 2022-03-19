Послу Білорусі, який залишає Україну, вручили символ зради (відео)

Український прикордонник кинув мішечок із грошима білоруському послу за зраду України

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, який раніше написав білорусам емоційний лист, через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібників".

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Відповідне відео опублікував Сергій Дейнеко у Facebook

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Так, на кадрах можна побачити, як підполковник ДПСУ зустрівся із послом Білорусі в Україні Ігорем Соколом та спробував вручити йому мішечок із монетами. За його словами, це були "30 срібняків", які Дейнеко доручив передати йому за "удар ножем у спину України".

Сокіл не став брати монети, заявивши, що "це наказ для вас, але не для мене". Тоді український прикордонник просто кинув мішечок із грішми до нього. Посол відвернувся і швидко пішов.

"З презирством", — сказав йому у слід український прикордонник.

Нагадаємо, що першу спробу спровокувати Білорусь на наступ на Україну було зафіксовано 11 березня. Російська авіація, як і повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, здійснила атаку на населений пункт у Білорусі з території України. Проте Міноборони Білорусі прикинулося, що жодного обстрілу не було — цю інформацію назвали фейком, незважаючи на наявність відео, а також свідчення місцевих жителів. Це цілком зрозуміло тим, що влада Білорусі бояться воювати з українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко став об’єктом глузувань через безглуздий випад на адресу України.