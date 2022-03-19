Стало відомо про підлий удар окупантів по українських бійцях

Операція з порятунку українських воїнів все ще продовжується

У Миколаївській області російські окупанти підло завдали ракетного удару по сплячих українських військових.

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Про це повідомив голова миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячих наших солдатах. Йде рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю на офіційні дані від ЗСУ", — розповів він.

За словами голови ОДА, загалом ситуація в області спокійна. Українські військові відсувають супротивника на лінії фронту. Злякані росіяни в паніці стріляють по селах.

"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами — не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки — це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", — додав Кім.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія готує провокацію у Чорному морі. Російські окупанти дезінформують іноземні судна про те, що у Чорному морі нібито дрейфують українські міни, які "відірвалися" через штормову погоду.