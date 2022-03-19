Рус

Окупанти використали нове озброєння у Києві: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1794
Росіяни бомбять українців новими снарядами Новина оновлена 19 березня 2022, 16:42
Росіяни бомбять українців новими снарядами

Російські загарбники використовують найжорстокішу зброю проти українців.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про застосування росіянами нового озброєння.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу у суботу, передає Ukraine Media Centre Kyiv у Facebook.

"Вчора в Києві вперше був зафіксований факт використання нового озброєння — снаряди, що спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", — зазначив Геращенко.

Також було опубліковано фото таких снарядів, а також їхній принцип дії.

Окупанти вперше застосували новий тип снарядів у війні
Окупанти вперше застосували новий тип снарядів у війні

Також Геращенко зазначив, що всі військові злочини росії проти України будуть розслідуватися.

Раніше повідомлялося, що 19 березня в Україні запрацювали спеціальні табори для російських військовополонених, які працюють згідно з Женевською конвенцією. Крім того, у суботу стало відомо, що росіяни перекидають у Білорусь війська з Далекого Сходу. Також повідомлялося, що росіяни придумали нову підлість в оточеному Маріуполі, через що мирні громадяни наражаються на смертельну небезпеку.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією #Київ
Кривавий диктатор путін
Світ
Проти путіна ініціювали "Нюрнберзький процес": подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кривавий диктатор путін
Проти путіна ініціювали "Нюрнберзький процес": подробиці
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
У Польщі підтримали блокаду фур з росії та закликали ЄС посилити санкції
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО погодилася дати Україні бойові літаки та ППО
Одна з країн НАТО погодилася дати Україні бойові літаки та ППО
Дата публікації
Категорія
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний
Залужний виступив із гучною заявою: "Кожен повинен займатися своєю справою"
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною