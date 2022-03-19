Окупанти використали нове озброєння у Києві: подробиці
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Російські загарбники використовують найжорстокішу зброю проти українців.
У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про застосування росіянами нового озброєння.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу у суботу, передає Ukraine Media Centre Kyiv у Facebook.
"Вчора в Києві вперше був зафіксований факт використання нового озброєння — снаряди, що спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", — зазначив Геращенко.
Також було опубліковано фото таких снарядів, а також їхній принцип дії.
Також Геращенко зазначив, що всі військові злочини росії проти України будуть розслідуватися.
Раніше повідомлялося, що 19 березня в Україні запрацювали спеціальні табори для російських військовополонених, які працюють згідно з Женевською конвенцією. Крім того, у суботу стало відомо, що росіяни перекидають у Білорусь війська з Далекого Сходу. Також повідомлялося, що росіяни придумали нову підлість в оточеному Маріуполі, через що мирні громадяни наражаються на смертельну небезпеку.
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