Український спецназ ефектно знищив склад боєприпасів росіян: у мережі показали відео

Знищення складу боєприпасів росії бійцями ССО потрапило на відео

Бійці Сил спеціальних операцій України (ССО) показали відео знищення російського складу боєприпасів.

Відповідними кадрами поділився нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"ССО України знищили російський склад з боєкомплектом. Красиво та мелодично знищили, маю зізнатися", — підписав відео він.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення захисники України не перестають радувати мешканців нашої країни все новими фото та відео знищення техніки окупантів. Так, наприклад, Генштаб ЗСУ показав яскраве відео знищення російської авіації в небі над нашою країною.

До цього радник голови МВС Антон Геращенко показав кадри знищення ворожої БМП у полях Харківської області.

А ЗСУ тим часом оприлюднили кадри роботи протитанкового розрахунку, який знищив ворожу техніку із ПТРК "Стугна" вітчизняного виробництва.

ССО теж не вперше радують кадрами знищення окупаційних військ, так напередодні вони показали, як виглядає знищення бронеавтомобіля "Тигр" британським гранатометом NLAW.