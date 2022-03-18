"Їб*ш, їб*ш!": "спецназівці" показали, як за допомогою NLAW ліквідували російських загарбників (відео)
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Українські захисники продовжують зупиняти ворога на всіх напрямках
Представникам Сил спеціальних операцій ЗСУ на світанку 23-го дня війни з росією вдалося ліквідувати одразу кілька одиниць техніки окупантів. Знаходячись у засідці, наші захисники провели прицільний вогонь по кількох військових автомобілях, у т.ч. "Тигр".
Про це повідомила пресслужба ССО ЗС України на офіційній Facebook-сторінці відомства.
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Відомо, що у складі екіпажу російського броньовика "Тигр" знаходився один із високопосадовців 35-ї загальновійськової армії рф. Українські військові стверджують, що врятуватися при атаці NLAW не вдалося нікому, тож офіцерський склад війська противника став набагато меншим.
Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика (18+).
Також захисники відзвітували про ліквідацію БТР-82, який перевозив десант. Цю автівку вдалося зірвати дистанційно за допомогою заряду ТМ-62.
Підкреслимо, що допоки всі підрозділи ЗСУ на варті, у жодного ворога немає шансів.
Також додамо, що напередодні українські військовослужбовці ефектно розправилися із цілою колоною техніки російських нацистів — наші десантно-штурмові війська зустріли окупантів як належить.