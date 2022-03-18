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"Їб*ш, їб*ш!": "спецназівці" показали, як за допомогою NLAW ліквідували російських загарбників (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ще один російській офіцер не повернеться додому Новина оновлена 18 березня 2022, 07:47
Ще один російській офіцер не повернеться додому

Українські захисники продовжують зупиняти ворога на всіх напрямках

Представникам Сил спеціальних операцій ЗСУ на світанку 23-го дня війни з росією вдалося ліквідувати одразу кілька одиниць техніки окупантів. Знаходячись у засідці, наші захисники провели прицільний вогонь по кількох військових автомобілях, у т.ч. "Тигр".

Про це повідомила пресслужба ССО ЗС України на офіційній Facebook-сторінці відомства.

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Відомо, що у складі екіпажу російського броньовика "Тигр" знаходився один із високопосадовців 35-ї загальновійськової армії рф. Українські військові стверджують, що врятуватися при атаці NLAW не вдалося нікому, тож офіцерський склад війська противника став набагато меншим.

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика (18+).

Також захисники відзвітували про ліквідацію БТР-82, який перевозив десант. Цю автівку вдалося зірвати дистанційно за допомогою заряду ТМ-62.

Підкреслимо, що допоки всі підрозділи ЗСУ на варті, у жодного ворога немає шансів.

Також додамо, що напередодні українські військовослужбовці ефектно розправилися із цілою колоною техніки російських нацистів — наші десантно-штурмові війська зустріли окупантів як належить.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #ЗСУ
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