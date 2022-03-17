ВСУ розгромили колону росіян на Харківщині: ефектне відео
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Кадри з місця бійні просто вражають
У Харківській області бійці Збройних сил України розгромили чергову колону окупантів. На місці багато розбитої техніки ворога з позначкою "Z".
Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.
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"Ось що буває, коли російські повітряно-десантні війська зустрічаються з нашими десантно-штурмовими. Харківщина. Слава воїнам ДШВ Збройних Сил України. Ми перемагаємо з перших днів війни!" – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує у всіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 22-й день війни росії з Україною в Харкові російські загарбники вкотре обстріляли цивыльну інфраструктуру міста, внаслідок чого спалахнув один із найбільших ринків.
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