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ВСУ розгромили колону росіян на Харківщині: ефектне відео

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Знищена російська військова техніка Новина оновлена 17 березня 2022, 20:11
Знищена російська військова техніка

Кадри з місця бійні просто вражають

У Харківській області бійці Збройних сил України розгромили чергову колону окупантів. На місці багато розбитої техніки ворога з позначкою "Z".

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

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"Ось що буває, коли російські повітряно-десантні війська зустрічаються з нашими десантно-штурмовими. Харківщина. Слава воїнам ДШВ Збройних Сил України. Ми перемагаємо з перших днів війни!" – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує у всіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 22-й день війни росії з Україною в Харкові російські загарбники вкотре обстріляли цивыльну інфраструктуру міста, внаслідок чого спалахнув один із найбільших ринків.

Теги:
#Харківська область #Окупанти #ЗСУ
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