Після обстрілу окупантів у Харкові горить один із найбільших ринків Європи (відео)

Про загиблих чи постраждалих від обстрілу поки що не повідомляється

На 22-ий день війни росії з українською державою у Харкові окупанти вкотре відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі міста, в результаті чого спалахнув один з найбільших ринків міста — Барабашово. Щільний шар диму та попелу шириться усім містом.

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Відеопідтвердження пожежі у четвер, 17 березня, шириться в українських Telegram-каналах.

Масштабне загоряння на ринку у Харкові

"Сильний дим над Харковом. Унаслідок обстрілів окупантами виникла потужна пожежа на ринку у Київському районі", — зазначається в тексті публікації.

Горить харківський ринок

За словами очевидців, попіл, який виникає в результаті загоряння, розповсюджується по всьому Харкову, а щільний шар диму простягається над населеним пунктом на кілька метрів заввишки.

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Дим від пожежі видніється по всьому місту

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російські окупанти вкотре обстрілявши місто Харків, частково знищили дослідну ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованої лінійним прискорювачем електронів".