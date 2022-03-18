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Не Джавеліном єдиним: як українська "Стугна" спалює ворожі танки (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Українська "Стугна" у роботі Новина оновлена 18 березня 2022, 10:20
Українська "Стугна" у роботі

Український ракетний комплекс потужно завдає удару по ворожій техніці.

Ось уже три тижні, як Україна протистоїть російському вторгненню. Сили ЗСУ продовжують ефективно знищувати російських солдатів та їх техніку.

У мережі з’явилися кадри знищення ворожої техніки – два танки за допомогою ПТРК "Стугни".

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"Українська "Стугна" у роботі. По-перше, це красиво", — написали у підписі до відео.

На кадрах видно, що після першого пострілу комплексу російські окупанти намагаються втекти, проте вже другим пострілом їх знищили. Ворожа техніка згоріла.

Довідка. ПТРК "Стугна" — це протитанковий ракетний комплекс розробки державного Київського конструкторського бюро "Промінь". Комплекс напівавтоматичний, із системою наведення по лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань від 50 м.

Нагадаємо, за час війни росія втратила вже понад 14 тисяч своїх солдатів, 450 танків та 215 летальних апаратів.

18 березня представникам Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося ліквідувати одразу кілька одиниць техніки окупантів.

17 березня у Бучанському районі Київської області українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52.

Крім того, того ж дня під Прилуками (Чернігівська область) було розбито колону окупантів.

На Харківщині бійці Збройних сил України також знищили ворожу техніку.

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#Росія #Стугна #ЗСУ
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