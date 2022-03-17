Під Бучею українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52: деталі

На Київщині ЗСУ було виявлено два російські вертольоти, один вдалося знищити

У четвер, 17 березня, на 22 день російсько-української війни українські військові підбили ворожий вертоліт Ка-52. Це сталося у Бучанському районі Київської області вдень.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Олександр Павлюк.

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"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана", — пише Павлюк.

Російський вертоліт Ка-52 (ілюстративне фото)

Нагадаємо, що 12 березня російський гелікоптер Ка-52 був збитий у районі Скадовська Херсонської області. Пілот згорів живцем. Пізніше, 16 березня, ворожий Ка-52 був збитий біля міста Миколаєва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік міста Чернігова протиповітряної оборони вдалося знищити літак Су-34, який належить армії російських окупантів.

Крім того, нагадаємо як вранці 16 березня бійці ЗСУ ліквідували відразу два російські винищувачі Су-30.