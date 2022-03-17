Рус

Під Бучею українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52: деталі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
395
На одного російського Ка-52 поменшало Новина оновлена 17 березня 2022, 16:39
На одного російського Ка-52 поменшало

На Київщині ЗСУ було виявлено два російські вертольоти, один вдалося знищити

У четвер, 17 березня, на 22 день російсько-української війни українські військові підбили ворожий вертоліт Ка-52. Це сталося у Бучанському районі Київської області вдень.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Олександр Павлюк.

Читайте оперативні новини України та світу на нашому Telegram-каналі

"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана", — пише Павлюк.

Російський вертоліт Ка-52 (ілюстративне фото)
Російський вертоліт Ка-52 (ілюстративне фото)

Нагадаємо, що 12 березня російський гелікоптер Ка-52 був збитий у районі Скадовська Херсонської області. Пілот згорів живцем. Пізніше, 16 березня, ворожий Ка-52 був збитий біля міста Миколаєва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік міста Чернігова протиповітряної оборони вдалося знищити літак Су-34, який належить армії російських окупантів.

Крім того, нагадаємо як вранці 16 березня бійці ЗСУ ліквідували відразу два російські винищувачі Су-30.

Теги:
#Київська область #Вертольоти #Буча #Окупанти #ЗСУ
Олег Жданов оцінив для "Телеграфу" хід війни з росією та перспективи України
Інтерв'ю
Ми повинні завдати повної військової поразки рф. Думаю, до літа впораємося, — полковник Олег Жданов
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олег Жданов оцінив для "Телеграфу" хід війни з росією та перспективи України
Ми повинні завдати повної військової поразки рф. Думаю, до літа впораємося, — полковник Олег Жданов
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу Маріуполя
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Сирійські бойовики вдаються до самокалічення, аби не їхати воювати на боці рф
Сирійські найманці вже не дуже хочуть їхати в Україну: подробиці від розвідки
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
Нова тактика росії: у Зеленського озвучили чотири цілі ворога
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів