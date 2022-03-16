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Над Черніговом збили ще один ворожий СУ-34

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЗСУ збили ще один ворожий літак Новина оновлена 16 березня 2022, 13:42
ЗСУ збили ще один ворожий літак

Пілотам вдалося десантуватись, їх шукають.

Над Чернігівом Сили протиповітряної оборони збили ще один ворожий Су-34.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на сторінці у Facebook.

"Вранці окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були безуспішними і Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак!", - сказано в повідомленні.

Надійне джерело новин про війну

Зазначається, що Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК "Північ" точно згорнули його "роботу". Пілоти десантувалися, продовжуються пошуки.

Зазначимо, що вранці 16 березня сили ЗСУ знищили одразу два російські винищувачі Су-30, які впали в Чорне море. На Херсонщині українські військові завдали удару по техніці ворога, яка стояла в аеропорту міста.

Також українській розвідці вдалося здобути список російських льотчиків, які бомбять мирні міста.

З початку війни росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисяч солдатів, 85 літаків і 108 вертольотів.

Теги:
#Літак #Війна #ЗСУ
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