Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці

Пілоти катапультувалися, але навряд чи вижили

Одеські зенітники працюють із прицільною точністю — вранці середи, 16 березня, вони знищили відразу два російські винищувачі Су-30см, які прибули на війну в Україну. Обидва авіасудна впали в Чорне море.

Подробиці повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Інцидент стався рано-вранці — близько 5 годин. Бійці зенітних військ ЗСУ вчасно помітили авіаційні цілі та відкрили по них вогонь. Як відзначають самі ПС ЗСУ, "відправили слідом за російським кораблем".

Передбачуваною метою загарбників було одне із сіл Одеської області. Проте вони туди не дісталися — обидва літаки були збиті якраз над акваторією Чорного моря.

Відомо, що пілоти катапультувались. Слідом за винищувачами вони приземлилися у воду. Зараз про їхній стан нічого не відомо, цілком імовірно, що вони не вижили.

Прицільний вогонь здійснили військовослужбовці підрозділів повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про останні події на Одещині щодо перегрупування кораблів і початку вогневої активності з боку окупантів. Лише за добу 15 березня регіон обстріляли з моря щонайменше 90 снарядами.