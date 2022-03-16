Розвідка здобула список російських льотчиків, які беруть участь у війні з Україною

У розвідці пообіцяли надіслати фахівців з "обрізання крилець російським літунам"

Українській розвідці вдалося здобути список російських льотчиків, які беруть участь у війні з Україною.

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"ГУР МО України отримало список військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) с., чекайте, вони вас підрихтують", — йдеться у повідомленні українських розвідників.

Переглянути список імен російських льотчиків, які бомбять мирне населення України, можна за посиланням. Він налічує 416 людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Криму побили колишнього фізбшника за символ Z. Так, в окупованому росіянами Севастополі в магазині чоловік ударив колишнього співробітника ФСБ по обличчю за те, що той наклеїв на скло свого автомобіля рашистський символ Z, який у цивілізованих західних країнах хочуть прирівняти до свастики.