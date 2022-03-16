Рус

Розвідка здобула список російських льотчиків, які беруть участь у війні з Україною

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1712
Російський літак СУ-17
Російський літак СУ-17

У розвідці пообіцяли надіслати фахівців з "обрізання крилець російським літунам"

Українській розвідці вдалося здобути список російських льотчиків, які беруть участь у війні з Україною.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) с., чекайте, вони вас підрихтують", — йдеться у повідомленні українських розвідників.

Переглянути список імен російських льотчиків, які бомбять мирне населення України, можна за посиланням. Він налічує 416 людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Криму побили колишнього фізбшника за символ Z. Так, в окупованому росіянами Севастополі в магазині чоловік ударив колишнього співробітника ФСБ по обличчю за те, що той наклеїв на скло свого автомобіля рашистський символ Z, який у цивілізованих західних країнах хочуть прирівняти до свастики.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Володимир Зеленський та володимир путін
Україна
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та володимир путін
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Категорія
ППО
США та НАТО відправлять в Україну потужну зброю: що відомо
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити новий союз країн
Дата публікації
Категорія
Ігор Жовква оцінив поточний стан справ в Україні
Україна має мислити реалістично: сьогодні нас не готові бачити членом НАТО - заступник голови ОП
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців