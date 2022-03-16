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У Криму побили колишнього фізбшника за символ Z: у соцмережах веселяться

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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Росіяни вішають на свої автомобілі символи Z Новина оновлена 16 березня 2022, 11:47
Росіяни вішають на свої автомобілі символи Z

росіянина побили за рашистський символ Z

У Криму побили колишнього фізбшника за символ Z. Заголовки російських ЗМІ, які повідомили про це, відразу привернули увагу користувачів мережі. Таким чином, після того, як у Росії визнали брехню власної пропаганди з приводу України, з’явився новий привід посміятися над російськими медіа.

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Так, в окупованому росіянами Севастополі в магазині чоловік ударив колишнього співробітника ФСБ по обличчю за те, що той наклеїв на скло свого автомобіля рашистський символ Z, який у цивілізованих західних країнах хочуть прирівняти до свастики.

При цьому російські ЗМІ у своїх заголовках відразу охрестили нападника "українським націоналістом". В мережі тут же піднялася хвиля жартів із цього приводу. У коментарях висміяли публікації медіа Росії, пожартувавши заодно про те, як "красиво працюють бандерівські диверсанти".

"Гарно працюють бандерівські диверсанти", "Хороший демотиватор. Вже в тилу працюють", — сміються в мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії почалися виступи на засудження війни та підтримку України. Після цього були масові затримання поліцейським режимом.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Війна
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