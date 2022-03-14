У росії визнали брехню власної пропаганди щодо України

Пропаганда Росії в черговий раз сіла в калюжу

Російський пропагандист Сергій Марков, який раніше проговорився про війну з Україною і став посміховиськом у мережі, цього разу сам же підтвердив факт того, що пропаганда Росії бреше щодо війни в Україні. Так, Марков ненавмисно спростував брехню Скабеєвої та інших російських пропагандистів про те, що українська армія нібито здається в полон. Він визнав, що українська армія дає дуже жорстоку відповідь росіянам.

Так, він пише про те, що українські військові не здаються, хоча розпропаганда повсюдно трубить про масове здавання українських військових.

"Ті офіцери, які навіть і хотіли б перейти на бік Росії або відійти убік, не можуть це зробити. Всі сім’ї офіцерів і солдатів фактично перебувають у становищі заручників і можуть бути репресовані у разі, якщо офіцер або солдат займе позицію підтримки денацифікації", — пише Марков і, сам того не розуміючи, підтверджує брехню російської пропаганди.

Далі з його ж посту випливає, що з тим, що в Україні нібито нікому воювати та зброї теж нібито немає, пропаганда росії теж сіла в калюжу.

"Військова тактика армії росії зараз змінюється. Причина — ЗСУ воюють значно жорсткіше, ніж передбачалося", — пише пропагандист.

Далі Марков у властивій йому манері навів чергові потоки пропагандистського марення, проте факти того, що ЗСУ нікому не здається і дає гідну відсіч окупантам підтвердив.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії почалися виступи на засудження війни та підтримку України. Після цього були масові затримання поліцейським режимом.