Ще один гелікоптер окупантів збитий у Миколаївській області: відео

Літальна машина не встигла виконати злочинний наказ агресора

Станом на 21-ий день потужної оборони України проти загарбників з російської федерації, поряд із містом Миколаїв українським захисникам вдалося нещадно знищити ще один гелікоптер, який належить армії нацистів з росії.

Читайте оперативні новини України та світу на нашому Telegram-каналі

Ще одну хорошу новину про знищення літального апарату "Ка-52", який у народі зазвичай називають "алігатором", у середу, 16 березня, оприлюднив пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

"Неподалік Миколаєва знищили черговий руZький гелікоптер Ка-52", — зазначається в тексті публікації.

Ще один збитий російський літак

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік міста Чернігів Силам протиповітряної оборони вдалося знищити ще один літак Су-34, який належить армії російських окупантів.

Окрім того, нагадаємо, як уранці 16 березня бійці Збройних сил України ліквідували одразу два російські винищувачі Су-30, тим часом у Херсонській області українські захисники завдали удару по техніці ворога, яка знаходилася на території одного з тутешніх аеропортів.