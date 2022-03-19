росія збільшила кількість ракетних та авіаударів по містах України: у ЗСУ підбили підсумки 18 березня

Противник не зміг досягти своїх цілей.

Російські окупаційні війська продовжують робити спроби відновити наступальну операцію проти України.

Підсумками 23 днів війни поділилася прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що окупанти змогли досягти часткового успіху на Донецькому напрямку та тимчасово позбавили Україну доступу до Азовського моря. Водночас, повідомляється, що противник отримав відсіч біля Миколаєва і був там зупинений.

Водночас у Генштабі повідомляють, що свої військові невдачі росія намагається компенсувати бомбардуваннями мирних міст, що почастішали.

"Лише протягом поточної доби противником завдано 4 ракетних удари (14 ракет) і вчинено понад 40 авіаційних нальотів", — йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник намагається атакувати міста Рубіжне та Попасна, а також заблокувати Сєвєродонецьк.

На Слобожанському напрямку росіяни ввели додаткові резерви зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу, щоб відновити спроби оточити Суми та Харків. Крім того, противник намагається відновити наступ у бік Покровська.

На інших напрямах ситуація особливо не змінилася, але частіше почали фіксуватися випадки застосування безпілотників щодо розвідки.

Як повідомлялося раніше, росіяни почали зводити на Гомельщині Білорусі понтонну переправу через річку Прип’ять