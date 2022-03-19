Росіяни стягнули техніку у Білорусь і будують понтонний міст, щоб наблизитись до України (відео)

Росіяни хочуть отримати доступ до Лельчицького району, який межує з двома областями України.

Російська влада не полишає спроб втягнути Білорусь у війну з Україною і вже почала зводити у Гомельській області понтонну переправу через річку Прип'ять. За даними ЗМІ, будується вона у Петрикові для того, щоб мати прохід до Лельчицького району, який межує з двома областями України — Житомирською та Рівненською.

Про це повідомило одразу два білоруських видання — "Радіо Свобода" та "Беларускі Гаюн".

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Лельчицький район Білорусі межує з Рівненщиною та Житомирщиною

Білоруські ЗМІ повідомляють, що 17 та 18 березня на залізничну станцію Мулярівка Петриківського району на Гомельщині було помічено багато російської техніки — окупанти розвантажували танки, БТР, САУ (самохідно-артилерійські установки).

Крім того, у ці дні через Петриків проїжджала машина, яка перевозить від залізниці до міста танки та інше озброєння. Все це супроводжують поліцейські машини з мигалками та сиренами.

Нагадаємо, що перша спроба спровокувати Білорусь на наступ на Україну була зафіксована 11 березня. Російська авіація, як і повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, здійснила атаку на населений пункт у Білорусі з території України. Однак, Міноборони Білорусі удало, що ніяких обстрілів не було — цю інформацію назвали фейком, попри наявність відео, а також свідчення місцевих жителів. Це цілком можна пояснити тим, що влада Білорусі боїться воювати з українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко став об’єктом глузувань через безглуздий випад на адресу України.