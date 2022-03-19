Таємничий російський літак обійшов заборону на польоти до Європи: подробиці

Вантажний літак з рф якимось чином обійшов санкції.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну таємничий російський літак прилетів з росії до Словаччини, попри санкції Євросоюзу.

На це звернув увагу колишній радник ексначальника Головного управління нацполіції на Одещині Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

Форостяк зазначив, що 17 березня вантажний літак рф прибув до Братислави з Москви. Наразі літак повертається. Примітно, що багато європейських країн, включаючи Словаччину, закрили повітряний простір для росії через вторгнення в Україну.

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"Як російський літак в обхід санкції ЄС зміг дістатися зі столиці Росії до столиці Словаччини, що за вантаж був на борту, наразі невідомо", — зазначив Форостяк.

Також Руслан прикріпив маршрут польоту літака, що належить вантажній компанії "Волга-Дніпро".

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі розпочали полювання на гроші та майно російських олігархів, пов’язаних із кривавим диктатором володимиром путіним. 15 березня ЄС посилив санкції проти росії. До санкційного списку потрапив Роман Абрамович і Костянтин Ернст.