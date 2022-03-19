У Зеленського гнівно звернулися до Німеччини через нову заяву

У Північноатлантичному альянсі все ще не готові "спровокувати Кремль"

У Німеччині вкотре нагадали, що НАТО не має змоги закрити небо над Україною, адже це означає втручання у війну з росією та її розширення на інші держави. На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, подібні заяви є "вбивчими" як для дипломатичних зусиль України, так і в прямому сенсі для її громадян.

Свою точку зору посадовець висловив на власній сторінці у Twitter.

Читайте також: Категорія Політика Арестович назвав п'ять напрямків, на які ворог кидає свої сили На думку військового експерта, ЗСУ дуже професійно відбивають атаки російської армії

"Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні", — підкреслив він.

За словами Подоляка, дехто із європейських політиків продовжує боятися кривавого диктатора володимира путіна, тож навіть не називають війну, що відбувається в Україні, війною. Він звернувся до всіх тих, хто має саме такі почуття, принаймні не робити провокаційних та гучних заяв.

Тим часом із закликами закрити небо над Україною уже виступили декілька європейських держав. Серед них — Латвія та Естонія.

Крім цього США хоч і зазначили, що політичного рішення про безпольотну зону не буде, але виділили значну фінансову та військову допомогу для боротьби з російською авіацією.