Рус

У Зеленського гнівно звернулися до Німеччини через нову заяву

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
607
Люди по всьому світу просять звернути увагу на Україну Новина оновлена 19 березня 2022, 12:45
Люди по всьому світу просять звернути увагу на Україну

У Північноатлантичному альянсі все ще не готові "спровокувати Кремль"

У Німеччині вкотре нагадали, що НАТО не має змоги закрити небо над Україною, адже це означає втручання у війну з росією та її розширення на інші держави. На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, подібні заяви є "вбивчими" як для дипломатичних зусиль України, так і в прямому сенсі для її громадян.

Свою точку зору посадовець висловив на власній сторінці у Twitter.

"Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні", — підкреслив він.

За словами Подоляка, дехто із європейських політиків продовжує боятися кривавого диктатора володимира путіна, тож навіть не називають війну, що відбувається в Україні, війною. Він звернувся до всіх тих, хто має саме такі почуття, принаймні не робити провокаційних та гучних заяв.

Тим часом із закликами закрити небо над Україною уже виступили декілька європейських держав. Серед них — Латвія та Естонія.

Крім цього США хоч і зазначили, що політичного рішення про безпольотну зону не буде, але виділили значну фінансову та військову допомогу для боротьби з російською авіацією.

Теги:
#Україна #Німеччина #НАТО #Росія #Війна
Микола Маломуж
Україна
Головний перелом у війні вже стався, через помилки путіна росію чекає деградація, — генерал
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Микола Маломуж
Головний перелом у війні вже стався, через помилки путіна росію чекає деградація, — генерал
Дата публікації
Категорія
Окупанти запустили чергову дезінформацію
росія готує провокацію у Чорному морі: тривожні подробиці
Дата публікації
Категорія
Військові росії
Вбитих росіян дедалі більше: нові цифри втрат окупантів в Україні
Дата публікації
Категорія
У Альянсі слідкують за ситуацією
В Ізраїлі не виключають, що Україну можуть прийняти в НАТО, але не одразу
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною