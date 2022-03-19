Посол Білорусі після виїзду з України зробив тривожну заяву

Білоруські дипломати у повному складі виїхали з України.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну посол Білорусі Ігор Сокол, якому дали "30 срібняків" на кордоні, заявив, що всі дипломати цієї держави залишили Україну. Деякі бачать у цьому сигнал до можливого нападу армії олександра лукашенка на нашу країну.

Про виїзд повідомив Ігор Сокіл, передає "Политика Страны" на своєму telegram-каналі.

За інформацією джерела, з України виїхали усі 11 співробітників білоруського посольства. Останній дипломат опинився у Білорусі вранці у суботу. Виїзд дипломатів є тривожним дзвіночком, адже перед початком повномасштабного вторгнення рф дипломати цієї країни покинули Україну заздалегідь, 23 лютого. Наступного дня розпочалася війна.

"Ми в'їхали 18 березня о 13:30 на пункт пропуску. Я виїхав о 20:00, а останній наш співробітник виїхав о 9:00", — заявив Сокол.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Нагадую тим, хто забув, про єдину вимогу путіна по Україні Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям, що кривавий диктатор володимир путін має лише одну мету — знищити Україну.

Додамо, що невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко заявляв, що Білорусь ніколи не воюватиме з Україною, при цьому російські літаки використовують повітряний простір РБ для завдання ударів по нашій країні.

Зазначимо, що росія за допомогою провокацій хоче втягнути Білорусь у війну з Україною.

Раніше повідомлялося, що 19 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з кривавим диктатором володимиром путіним. У Туреччині розповіли, що путін висунув 4 умови для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.