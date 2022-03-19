У Ердогана назвали умови путіна для зустрічі із Зеленським
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російський диктатор та турецький лідер обговорили війну в Україні.
У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з кривавим диктатором володимиром путіним. Предметом розмови була ситуація в Україні.
Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським, проте лише після того, як буде вирішено деякі питання. Президент росії перед зустріччю з президентом України хоче, щоб офіційний Київ виконав кілька умов, а саме:
- нейтралітет України (відмова від членства в НАТО);
- роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі (країна відмовляється від входження у військові блоки та розміщення на своїй території іноземних військових баз, але матиме власну армію);
- "денацифікація";
- усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні.
За словами представника Ердогана Ібрагіма Каліна, путін також вимагає визнання анексованого Криму та "ЛДНР", проте ці два питання він готовий обговорити із Зеленським вже під час особистої зустрічі. У Туреччині зазначили, що в Україні останні дві вимоги вважаються абсолютно неприйнятними.
"Якщо буде досягнуто домовленості за першими чотирма умовами, то може бути обговорення на рівні лідерів", — сказав Калін.
У Туреччині також закликали путіна припинити бойові дії та розпочати переговори з Україною у Стамбулі чи Анкарі.
Раніше повідомлялося, що виступ путіна в Москві 18 березня виявився змонтованим.
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