У Ердогана назвали умови путіна для зустрічі із Зеленським

російський диктатор та турецький лідер обговорили війну в Україні.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з кривавим диктатором володимиром путіним. Предметом розмови була ситуація в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським, проте лише після того, як буде вирішено деякі питання. Президент росії перед зустріччю з президентом України хоче, щоб офіційний Київ виконав кілька умов, а саме:

нейтралітет України (відмова від членства в НАТО);

роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі (країна відмовляється від входження у військові блоки та розміщення на своїй території іноземних військових баз, але матиме власну армію);

"денацифікація";

усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні.

За словами представника Ердогана Ібрагіма Каліна, путін також вимагає визнання анексованого Криму та "ЛДНР", проте ці два питання він готовий обговорити із Зеленським вже під час особистої зустрічі. У Туреччині зазначили, що в Україні останні дві вимоги вважаються абсолютно неприйнятними.

"Якщо буде досягнуто домовленості за першими чотирма умовами, то може бути обговорення на рівні лідерів", — сказав Калін.

У Туреччині також закликали путіна припинити бойові дії та розпочати переговори з Україною у Стамбулі чи Анкарі.

Раніше повідомлялося, що виступ путіна в Москві 18 березня виявився змонтованим.