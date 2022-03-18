Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, є загиблі: відео моменту
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Окупанти підло обстрілюють житлові райони
Вранці в п’ятницю, 18 березня, слідом за Львовом, Києвом і Харковом російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську в Донецькій області, внаслідок чого загинуло двоє людей, і ще шестеро постраждали.
Фото та відео з місця подій опублікував голова місцевої обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє "Телеграф".
Судячи з таймінгу на відео моменту удару, обстріл стався близько 9-ї ранку. Постраждали адміністративна будівля та один житловий будинок.
На жаль, уже відомо про мінімум двох загиблих та шістьох постраждалих, — наразі встановлюються всі обставини інциденту.
"Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних. Буде кара!", — обіцяє Кириленко.
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Як повідомляв "Телеграф", український ранок 18 березня розпочався з ракетного обстрілу Львова, — там зруйнували будівлі авіаремонтного заводу неподалік аеропорту.
Після збили ракету над Києвом, і її уламки впали на житловий будинок, внаслідок чого одна людина загинула, ще близько 20 постраждали.
Під час обстрілу Харкова зачепили будівлю вищого навчального закладу та два житлові будинки, — загинула одна людина, ще 11 постраждали, і одна особа залишилася під завалами.
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