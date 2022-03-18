Новий обстріл Києва виявився смертельним: з’явилося відео наслідків
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Від вогню врятували десятки людей, але не всіх
Внаслідок обстрілу Подільського району Києва вранці 18 березня загинула щонайменше одна людина, ще четверо постраждали.
Про це звітували у місцевому управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".
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Рятувальники пояснили, що пожежа виникла близько 8-ї ранку внаслідок падіння осколків збитої ракети, і її ліквідували вже о 9:14.
Горіли будинки з 1 по 3 поверх, на місці працювали 47 рятувальників та медики.
Евакуювали близько сотні людей, 12 людей урятували з вогню. На жаль, один мешканець будинку загинув, а ще четверо були травмовані.
У ДСНС Києва показали фото та відео гасіння пожежі:
Як повідомляв "Телеграф", за останні дні Київ вже багато разів зазнавав обстрілів російських окупантів, — були як прямі влучання в житлові будинки, так і падіння уламків збитих ракет.
Вранці 18 березня в обстрілах постраждали також Львів, Одеса, Запоріжжя, Харків та Миколаївська область.