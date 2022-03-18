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Новий обстріл Києва виявився смертельним: з’явилося відео наслідків

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Гасіння вогню на Виноградарі зайняло понад годину Новина оновлена 18 березня 2022, 09:34
Гасіння вогню на Виноградарі зайняло понад годину

Від вогню врятували десятки людей, але не всіх

Внаслідок обстрілу Подільського району Києва вранці 18 березня загинула щонайменше одна людина, ще четверо постраждали.

Про це звітували у місцевому управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

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Рятувальники пояснили, що пожежа виникла близько 8-ї ранку внаслідок падіння осколків збитої ракети, і її ліквідували вже о 9:14.

Горіли будинки з 1 по 3 поверх, на місці працювали 47 рятувальників та медики.

Евакуювали близько сотні людей, 12 людей урятували з вогню. На жаль, один мешканець будинку загинув, а ще четверо були травмовані.

У ДСНС Києва показали фото та відео гасіння пожежі:

Горіли одразу три поверхи
Горіли одразу три поверхи
Одна людина НП не пережила
Одна людина НП не пережила
Майже за годину вогонь повністю загасили
Майже за годину вогонь повністю загасили

Як повідомляв "Телеграф", за останні дні Київ вже багато разів зазнавав обстрілів російських окупантів, — були як прямі влучання в житлові будинки, так і падіння уламків збитих ракет.

Вранці 18 березня в обстрілах постраждали також Львів, Одеса, Запоріжжя, Харків та Миколаївська область.

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#Київ
Гасіння вогню на Виноградарі зайняло понад годину
Київ
Новий обстріл Києва виявився смертельним: з’явилося відео наслідків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гасіння вогню на Виноградарі зайняло понад годину
Новий обстріл Києва виявився смертельним: з’явилося відео наслідків
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