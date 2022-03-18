Новий обстріл Києва виявився смертельним: з’явилося відео наслідків

Від вогню врятували десятки людей, але не всіх

Внаслідок обстрілу Подільського району Києва вранці 18 березня загинула щонайменше одна людина, ще четверо постраждали.

Про це звітували у місцевому управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

Оперативно про головне читайте на нашому каналі Телеграм

Рятувальники пояснили, що пожежа виникла близько 8-ї ранку внаслідок падіння осколків збитої ракети, і її ліквідували вже о 9:14.

Горіли будинки з 1 по 3 поверх, на місці працювали 47 рятувальників та медики.

Евакуювали близько сотні людей, 12 людей урятували з вогню. На жаль, один мешканець будинку загинув, а ще четверо були травмовані.

У ДСНС Києва показали фото та відео гасіння пожежі:

Горіли одразу три поверхи

Одна людина НП не пережила

Майже за годину вогонь повністю загасили

Як повідомляв "Телеграф", за останні дні Київ вже багато разів зазнавав обстрілів російських окупантів, — були як прямі влучання в житлові будинки, так і падіння уламків збитих ракет.

Вранці 18 березня в обстрілах постраждали також Львів, Одеса, Запоріжжя, Харків та Миколаївська область.