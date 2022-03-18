Окупанти вдарили по житловому масиву в Києві
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У п’ятницю, 18 березня, після того, як російські оккупанти завдали удару по Львову, вони обстріляли житловий квартал Києва.
Про це в Telegram -каналі повідомляє КМДА.
"Київ отримав черговий удар від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі. На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", — сказано в повідомленні.
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