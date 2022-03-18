Росіяни обстріляли виш та житлові будинки в Харкові, є жертва та багато постраждалих (відео, фото)
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Під завалами знаходиться щонайменше одна людина
Вранці у п’ятницю, 18 березня, російські окупанти обстріляли не лише Київ та Львів, а й Харків, — унаслідок цього загинула щонайменше одна людина, ще 11 постраждали.
Фото та відео з місця подій показали в управлінні ДСНС, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що обстріл стався близько 08:40 і російські військові влучили у шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу та два сусідні житлові будинки.
Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 11 постраждали, і ще один мирний житель перебуває під завалами.
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Пожежі у житлових будинках ліквідовано.
Рятувальники показали фото та відео з місця подій:
Як повідомляв "Телеграф", сьогодні росіяни потужно вдарили в районі львівського аеропорту та зруйнували авіаремонтний завод.
Крім цього, запустили ракету по Києву, уламки якої впали на житловий будинок у Подільському районі, — теж не обійшлося без жертв.
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