Мужчина пережил несколько немецких концлагерей.

В понедельник, 21 марта, стало извесно, что в Харькове во время бомбежек одного из жилых кварталов города погиб 96-летний узник фашистских концлагерей — Борис Романченко. Он пережил Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, но не пережил "спасительную операцию россии по денацификации".

Об этом сообщили на странице Мемориала памяти концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау в Твиттере.

"Как мы узнали от родственников, наш друг Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен, погиб в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове" — говорится в сообщении.

По словам внучки Романченко, он жил в многоэтажном доме, в который попала пуля. И из публикации можно сделать вывод, что не стало мужчины в пятницу, 18 марта.

Что известно о Борисе Романченко?

Борис Тимофеевич Романченко пережил ужасы нескольких фашистских концлагерей — Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. В первый из них он попал в 1942 году, в 15 летнем возрасте. Всю войну до самого освобождения Германии от нацистов в 1945 он провел в лагерях. Еще при жизни он рассказывал, что он весил всего 35 килограмм, когда был освобожден, но сумел выжить. А было ему всего 18 лет.

Борис Романченко в 2012 году в Германии читал клятву Бухенвальда "построить новый мир мира и свободы"

Борис Романченко активно агитировал за память о преступлениях нацистов, работал с фондом мемориала памяти концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау, являясь вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора. Последний раз посещал Германию в 2018 году, где встречался с последними своими выжившими земляками — киевлянином Александром Бычком и минчанином Андреем Моисеенко.

Борис Тимофеевич со своими товарищами в Бухенвальде, 2018 год

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