Российский солдат признался, что многоэтажки в Харькове уничтожали умышленно (видео)

Армия РФ била по домам реактивной артиллерией

Российские оккупанты умышленно обстреливали жилые кварталы и дома Харькова из "Градов" и "Ураганов", а многоэтажки вообще становились для россиян главными мишенями.

Как передает Госспецсвязи, об этом рассказал пленный оккупант во время допроса в СБУ.

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Отмечается, что россиянина взяли в плен при освобождении поселка Циркуны в пригороде Харькова. Он оказался командиром отделения 25-й артиллерийской бригады. Во время допроса вражеский солдат рассказал, что главной мишенью российских реактивных дивизионов становились дома Харькова — оккупанты умышленно стреляли по гражданским объектам.

"Я сам наблюдал, что реактивные дивизионы кладут по 16-этажкам, жилым домам Харькова", — сообщил российский артиллерист.

В Госспецсвязи отмечают, что на Северной Салтовке — микрорайон Харькова, который находится ближе всего к Циркунам — почти каждая из 16-этажек была задета в результате обстрелов российских оккупантов. С начала войны эта часть Харькова почти ежедневно обстреливалась из вражеских "Градов" и "Ураганов".

Источник: Служба безопасности Украины

Напомним, что в Харькове на Северной Салтовке недавно побывал и корреспондент "Телеграфа". Как живет и выглядит один из самых разрушенных войной районов – можно посмотреть в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

Также мы показывали, какова ситуация в отдельных населенных пунктах Харьковской области.